Gewoon eitje bij het ontbijt

Bovendien „kunnen er bedrijven zijn die zich later melden”, aldus de toezichthouder gisteravond.

Toch moet er vandaag een einde komen aan een groot deel van dagenlange onduidelijkheid over welke eieren veilig zijn en welke niet. Gisteren was er urenlang spoedoverleg tussen de Voedsel- en Warenautoriteit en brancheverenigingen. Dat heeft opgeleverd dat de tests van de NVWA vandaag worden afgerond, en niet pas dit weekend.

Toch blijft er onduidelijkheid in de sector: er zijn nog altijd producten op de markt waar mogelijk fipronil-eieren in zitten. „We zullen informatie over eieren delen met partijen als Unilever”, aldus de NVWA-zegsman. „Maar zíj moeten de potjes opendraaien.”

Na een risico-analyse verwacht de branchevereniging van de levensmiddelenindustrie, de FNLI, dat er nu geen terugroepacties nodig zijn, zegt directeur Marian Geluk. „Er is ons ook geen geval bekend waarbij een producent niet heeft kunnen produceren.”

Idealiter moet de levensmiddelenindustrie ’binnen een dag’ na het afronden van de NVWA-tests uitsluitsel kunnen geven over de producten waarin ei verwerkt is. „Maar daar kan ik nu geen goed antwoord op geven”, zegt Geluk. „Het is ingewikkelde materie, productieketens kunnen lang zijn.” Afzonderlijke producenten, zoals Unilever, Johma en Van Wijngaarden, dat de Zaanse mayonaise verkoopt, zeggen dat er nog geen reden is tot zorg.

Vanuit verschillende hoeken klinkt de roep om een ’evaluatie’ van de manier waarop de NVWA de fipronil-crisis aanpakt. „Slecht gemanaged, weinig transparant”, oordeelt Ivonne Rietjens, hoogleraar toxicologie (Wageningen University).

„Er is een hoop niet bekend: Hoeveel eieren moet je eten voor je de grenswaarden overschrijdt? Volgens mij zit het fipronil-gehalte voor de meeste eieren op een niveau waarbij de grenswaarden twee tot drie keer worden overschreden. Nou, dat is echt niet iets waarvan we wakker liggen.”

Van excuses wil de woordvoerder van de waakhond niet weten. „Wij hebben snel alle bedrijven stilgelegd en overleggen nu drie keer per week met alle partijen. Geen enkele andere organisatie in Nederland kan dit.”