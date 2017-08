Kamer razend na NVWA-gezwalk

De consument is van de leg geraakt door de dubbele boodschap van de voedselwaakhond. Dagenlang wordt alleen gewaarschuwd voor een beperkt aantal eieren met een specifieke code, maar in Nieuwsuur suggereerde topman Freek van Zoeren om maar even helemaal geen eieren meer te eten. Gisteren kwam de waakhond daar weer op terug.

Brancheorganisaties zijn furieus over het verwarrende gekakel. Voor de Tweede Kamer is het de zoveelste misstap bij de inspectieorganisatie. „Hoe maak je jezelf ongeloofwaardig”, recenseert CDA-Kamerlid Jaco Geurts de gebeurtenissen van de voorbije dagen. ’Verbijsterend.’