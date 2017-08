Flitscamera leest de 8 als een 6

Het afgelopen jaar maakten 205.334 mensen bezwaar tegen een opgelegde verkeersboete. „In 27.821 gevallen werd het beroep door de officier van justitie om uiteenlopende redenen gegrond verklaard”, zegt Ernst Koelman van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). „Op een totaal van ruim 9,4 miljoen zogenoemde administratiefrechtelijke boetes is dat trouwens maar een zeer klein percentage.”

„Maar als iedereen zijn of haar bekeuring checkt, ben ik er van overtuigd dat het aantal bezwaren vele malen hoger zou uitvallen”, zegt Michael de Hoogh. „Ik vond ook zo’n blauwe brief in mijn brievenbus en toen ik hem opende zag ik dat ik bij de Piet Heintunnel in Amsterdam 5 kilometer te hard had gereden. Op zich heel geloofwaardig, maar omdat ik een paar dagen eerder in De Telegraaf het verhaal over onterechte flitsboetes had gelezen besloot ik toch de flitsfoto te bekijken.”

Via de site van het CJIB logde De Hoogh in en zijn verbazing was groot. „Ik zag daar een Skoda Superb met 58 km/u geflitst worden. Met aftrek van 3 kilometer betekent dat een bon van 42 euro. Maar ik rijd zelf in een Skoda Fabia en mijn kenteken eindigt op 06 in plaats van 08. Kortom ik was het niet die daar reed. Natuurlijk ben tegen de boete in beroep gegaan en ga ervan uit dat die wordt geseponeerd. Maar ik meld het ook zeker bij foutieve@flitsboetes.nl, waar al dit soort vreemde bekeuringen verzameld worden.”

Geen idee

Een CJIB-woordvoerder laat weten geen idee te hebben hoe het mogelijk is dat deze fout heeft kunnen gebeuren. „Ik heb de vraag uitgezet en men gaat het onderzoeken.”

Koelman van de CVOM zegt dat het merendeel van de flitsboetes geautomatiseerd is en er af en toe handmatig steekproeven zijn. „Dat is niet gebeurd bij De Hoogh, mag ik haast aannemen.”