Haaksbergs stel aangehouden

Bjorn en Derya waren eerst zelf vermist, maar werden de afgelopen dagen gevolgd door de Turkse politie. Gisteravond kwamen zij aan op het bureau van Silifke, de plaats waar Joey voor het laatst gezien zou zijn op 8 juli.

Hoffmann (21) was samen met Breukers en zijn vrouw Derya naar Turkije gereisd, om hen te helpen bouwen van een huis. De politie liet woensdag aan De Telegraaf weten dat het echtpaar helemaal geen grond noch een huis heeft gekocht op Turkse bodem. Woensdagavond veranderde het stel hun verhaal tijdens een verhoor: ze hadden de intentie om iets te kopen.

,,De afgelopen dagen hebben we ze met camerabeelden en andere technische middelen gevolgd. Ook hebben we ze fysiek gevolgd, om te zien of ze op de vlucht zouden slaan of niet’’, legt de hoofdcommissaris van het bureau in Silifke uit.

Hij benadrukt dat het onderzoek nu in volle vaart verder gaat en de Turkse politie alles op alles zet om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Rond twee uur ’s nachts was er nog altijd bedrijvigheid op het bureau, terwijl in de vroege ochtend donderdag verder onderzoek gepland staat.

,,Bjorn en Derya zijn de mensen die Joey voor het laatst in levende lijve hebben gezien. We gaan zo snel mogelijk onderzoeken waar dat is geweest.’’ Ook houdt de politie tegen het licht in hoeverre de verklaringen van Bjorn en Derya kloppen. Om die reden zijn ze aangehouden, maar geen verdachte. ,,We houden ons bij de feiten, we volgen niet ons gevoel. We willen Joey vinden’’, aldus de hoofdcommissaris.

Vakantie

Joey vertrok op 30 juni vanuit Haaksbergen met het duo richting Turkije. Bjorn had hem verteld dat het stel grond had gekocht in de buurt van Silifke om een huis op te bouwen. De 21-jarige plaatsgenoot van Bjorn en Derya is bijzonder handig en kon hen daarbij helpen. Bovendien zou het een mooie vakantie voor hem zijn, werd hem vermoedelijk voorgehouden. In werkelijkheid blijkt er van de bouwplannen niets te hebben geklopt.

Volgens Bjorn en Derya zouden ze keurig in Turkije zijn aangekomen met hun witte Mercedes-busje. Daar zou Joey heimwee hebben gekregen en naar huis hebben gewild. Met flink wat geld voor zijn terugreis zou Joey op 8 juli een taxi naar Adana hebben gepakt, om daar het vliegtuig te nemen. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Het is bovendien de laatste dag dat de bankpas van de Nederlander is gebruikt. Ook zijn telefoon is daarna onbereikbaar, bevestigt de Turkse politie.

Daags erna heeft Bjorn zich gemeld met fikse verwondingen in het ziekenhuis in Silifke. Onder meer zijn gezicht was gehavend. Volgens de politie in Tarsus – een stad verderop – zei hij te zijn gevallen van een rots in het plaatsje Narlikuyu. De politie twijfelt aan die verklaring.

Bovendien bevreemdt het ook de Turkse recherche dat Bjorn en Derya onvindbaar waren in de afgelopen twee weken. Na een verhoor op 21 juli, waarbij het stel volgens ingewijden een nerveuze indruk maakte, ontbrak tijdelijk ieder spoor. Sterker nog, op 27 juli maakte de familie van Derya zich zoveel zorgen, dat zij in hun woonplaats Tarsus aangifte deden. Pas twee dagen erop volgde een summier teken van leven op Facebook.

Dinsdag meldde boezemvriend Obie aan De Telegraaf dat hij maandag belde met Bjorn, die schamper reageerde op het feit dat de politie hem als vermist had aangemerkt. ,, Er gebeuren hele vreemde dingen in dat land. Bjorn moest gewoon met Derya voor controle naar het ziekenhuis. Vandaar ze een tijdje niets van zich hebben laten horen. Dat is alles. Maar waarom wordt zijn telefoon geblokkeerd?’’

De vraag is nu echter nog altijd wat er met Joey Hoffmann is gebeurd. Het stel heeft altijd verklaard niets te weten van zijn vermissing en ook de politie houdt die mogelijkheid volledig open. Bjorn en Derya zijn namelijk getuigen in de zaak, maar mogen niet weg voordat hun verhaal onomstotelijk vast staat.