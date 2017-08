Bjorn maakt zich grote zorgen over vermiste Joey: ‘Ik wil niet schuldig worden verklaard’

In de bergen gaat de politiemacht op zoek naar de plekken waar het drietal uit Haaksbergen is geweest zoals de plek waar ze hebben gekampeerd. Dit ligt zo’n twee kilometer van een landweggetje af.

‘Ernstig zorgen’

Bjorn vertelt tijdens de zoektocht hoe hij Joey uit het oog heeft verloren. “We hadden geen water meer en zijn gaan lopen. Daar namen wij afscheid van Joey. Hij wilde graag teruglopen. Wij zijn niet op de weg terug gaan lopen, maar verder de vallei in omdat wij er geen vertrouwen in hadden om terug te komen. Vanwege onze nieroperaties durfden wij het niet aan.” Wat er vervolgens met Joey is gebeurd, weet Bjorn niet. “Ik maak mij ernstig zorgen over hem.”

Verder wil de Haaksbergenaar benadrukken dat hij niets de verdwijning van zijn vriend te maken heeft. “Ik wil niet schuldig worden verklaard. Wij willen niet schuldig worden verklaard. Derya ook niet.”

De 21-jarige Joey Hoffmann. Foto: De Telegraaf

‘Ik ben flauwgevallen’

Ook is donderdag de plek opgezocht waar Bjorn is gevallen. Hij was Derya toen al kwijtgeraakt. “Ik ben flauwgevallen. Ik weet niet hoe lang ik er heb gelegen.”

De Haaksbergenaar zit onder de schrammen, grote en kleine. Ook is een litteken te zien van de niertransplantatie terwijl hij het verhaal vertelt. “Stukje bij beetje ben ik bij een huis terechtgekomen waar ik wat water heb gedronken. Vervolgens heb ik naar een weg gelopen waar ik een ambulance heb geregeld.”

Zelf vermist

Bjorn Breukers (34) en Derya waren eerst zelf vermist, maar werden de afgelopen dagen gevolgd door de Turkse politie. Woensdagavond kwamen zij aan op het bureau van Silifke, de plaats waar Joey voor het laatst gezien zou zijn op 8 juli.

Hoffmann (21) was samen met Breukers en zijn vrouw Derya naar Turkije gereisd, om hen te helpen bouwen van een huis.

’Van rotsen gevallen’

Bjorn zelf is ernstig gewond geweest. Op 9 juli meldde hij zich in het ziekenhuis in Silifke, aldus een politiewoordvoerder in de Turkse plaats Tarsus. Daar werd hij een dag lang behandeld.

De Haaksbergenaar zegt dat hij van de rotsen is gevallen. Onduidelijk is waar dat precies zou zijn gebeurd, maar volgens de politie is het in de buurt van de plaats Narlikuyu geweest. Dat ligt op nog geen vijf kilometer van Silifke vandaan. Daar wordt nu gezocht.

Onderzoek nog bezig

Onder meer de kampeerplek is onderzocht. Deze ziet er Nederlands uit. Zo liggen er Nederlandse verpakkingen van pakjes maagtabletten en twee Nederlandse theezakjes. Op de kampeerplek zou de oprit komen van het huis van het Haakbergse stel.

Het onderzoek is nog even bezig. Ook omwonenden en passanten worden gehoord door de politiemacht.