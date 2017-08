"Gevonden stoffelijke resten Rotterdam blijken helaas van baby te zijn. Het lichaampje zat in een zak. Onderzoek draait", tweet de politie.

De zak met de dode baby lag in een plantenbak. Een voorbijganger vond de stoffelijke resten op de Antoine Platekade. De vindplaats ligt dicht bij het Nieuwe Luxor Theater en de rechtbank in de Rotterdamse wijk Kop van Zuid.

Doodsoorzaak

Over de identiteit van de baby en de doodsoorzaak is nog niets bekend. Ook kan de politie nog niets zeggen over de leeftijd van het overleden kindje en hoe lang het lijkje in de zak lag.

Een omwonende vertelt aan de NOS dat de zak dinsdag al in de grote plantenbak lag, maar dat de Rotterdammer geen idee had wat er in zat.

Een vrouw die donderdagochtend rond half tien in de tas keek, deed de lugubere ontdekking. Zij waarschuwde direct de politie.

Grootschalig onderzoek

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en doet een dringend beroep aan getuigen om informatie door te geven.

