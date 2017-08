Horendol van herrietrams

Het gebonk en getril van de herrietram is niet om aan te horen. „Als ik drie uur per nacht slaap, is het veel”, zegt Koolstra. „Ik las in een artikel met HTM-directeur Jaap Bierman dat de nieuwe tram vergeleken wordt met een mooie zwaan, nou doe mij dan maar die lelijke eend.”

„Vooral ’s morgens vroeg en ’s avonds laat hebben we er last van. Bovendien houden de chauffeurs zich absoluut niet aan de snelheidslimiet”, vertelt Hartman. Koolstra: „Ik zou het liefst een blok beton op de rails leggen: zo enorm zat ben ik het.”

De buren hebben al vaak hun beklag gedaan bij de HTM. „We zijn ermee bezig, hoor ik alleen maar”, zegt Hartman. „We weten dat mensen geluidsoverlast ervaren en zijn er serieus mee aan de gang”, geeft een HTM-woordvoerder als reactie. „Onze technici onderzoeken waar het nou precies aan ligt: aan de sporen, de tram of allebei? Dat kost helaas tijd.”

Voor Koolstra is het zo klaar als een klontje. „Die nieuwe tram is veel zwaarder, daar is dat spoor niet geschikt voor. Kijk, je ziet allemaal scheuren in het wegdek naast de rails die zijn opgelapt.”

Joke en Ruud van Wanrooij die verderop wonen, zijn al lange tijd met de HTM in gesprek over de geluidsoverlast. Zij hebben onlangs een brief gekregen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag als reactie op hun klacht bij de Gemeentelijke Ombudsman. Een kant-en klare oplossing is nog niet in zicht. De Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), HTM en de gemeente zijn in gesprek om meer inzicht te krijgen over de problematiek en de te treffen maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast heeft Groep de Mos al eerder vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de kwestie.

Koolstra laat het er niet bij zitten en heeft een camera besteld om de geluidsoverlast te filmen. „Het is moeilijk vechten tegen zo’n firma, maar ik stop niet. Ik overweeg nu om een letselschade-advocaat in de hand te nemen”, vertelt de Hagenaar, die hart-nier-en suikerpatiënt is. „Door het slaaptekort zijn mijn klachten verergerd.” Ook Joke en Ruud van Wanrooij ’blijven strijdbaar’.

De HTM verwacht dat het onderzoek in het najaar is afgerond.