Ministerie: eierproblemen zijn bedrijfsrisico

Dat benadrukte een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken donderdag. De problemen gelden als een private aangelegenheid waarvoor geen fonds is.

Miljoenenschade

De schade voor pluimveehouders loopt inmiddels in de miljoenen, zegt voorzitter Hennie de Haan van brancheorganisatie NVP donderdag. Het Verbond van Verzekeraars waagt zich niet aan een schatting.

Volgens De Haan hebben sommige bedrijven al drie weken geen eieren kunnen uitleveren en dus ook niet betaald gekregen. Daar zijn grote bedrijven bij, die meer dan een ton per week verdienen, maar ook kleinere bedrijven.

Wie uiteindelijk opdraait voor de schade is nog onduidelijk. Ook verzekeraars dekken de schade volgens De Haan waarschijnlijk niet omdat de besmetting het gevolg is van frauduleus handelen. Of alle schade te verhalen valt op bestrijdingsbedrijf ChickFriend is ook onzeker. ,,Ik weet niet hoe goed zij verzekerd zijn.”