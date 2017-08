Eiersector schrikt van stap Duitse supermarkt

De Haan rekent voor dat er zo'n 10 miljard eieren per jaar worden gelegd door Nederlandse kippen. Daarvan gaat zo'n twee derde naar het buitenland en Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt. ,,Als dit tijdelijk is, valt het nog wel op te vangen, maar als het langer duurt dan gaat de hele Nederlandse legsector, inclusief handelaren, failliet. Je vindt niet zomaar een afzetmarkt voor 4,5 miljard eieren per jaar.''

Wat de pluimveehouders vooral steekt is dat er weinig aandacht is voor de geringe omvang van de besmetting. Maximaal is die er bij zo'n 180 bedrijven, zo'n 20 procent van de sector. ,,De rest van de bedrijven is schoon'', geeft De Haan aan. Sowieso zijn er volgens haar sinds 22 juli geen verse eieren meer van mogelijk besmette bedrijven op de markt gekomen.

Crisismanagement

,,We hebben nu behoefte aan crisismanagement, want het lijkt erop dat de NVWA de gevolgen van haar uitspraken niet kan overzien. De nuance moet terug worden gebracht in de discussie.'' De Duitse ophef over Nederlandse eieren wijt De Haan aan de uitspraken van de tweede man van de NVWA Freek van Zoeren dinsdagavond in Nieuwsuur. Hij raadde consumenten voorlopig af eieren te eten. ,,Toen zijn ze in Duitsland pas wakker geworden. Ze zijn daar heel gevoelig voor hiërarchie.''