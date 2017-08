Hond klaagt KLM aan om vertraging

Vandaag eist een Israëlische passagier dat KLM ook aan haar hond Tony 400 euro schadevergoeding uitkeert, omdat hun vlucht van Tel Aviv naar Amsterdam een paar weken geleden zes uur vertraging opliep door een technisch mankement.

„De Europese wet schrijft voor dat dit geen overmacht is. Wij vragen KLM compensatie voor Tony en zijn bazin. Zij hebben alle twee ongemak ondervonden van het lange wachten. Ook voor de hond moest een ticket worden gekocht, omdat hij in het ruim werd vervoerd”, aldus directeur Victor Loonstein van het incassobureau Claim4U in Amsterdam.

’Uren in brandende zon’

Zo nodig zal hij de zaak voorleggen aan de rechter. KLM wilde gisteren nog geen commentaar geven op de hondenclaim. „We wachten eerst af tot die formeel bij ons binnen is. We behandelen iedere klacht even serieus, dus ook deze”, aldus de woordvoerder. Tony heeft volgens Loonstein nog meer ellende ondergaan dan de menselijke reizigers.

„Hij moest in zijn bench urenlang in de brandende zon op het platform wachten. Tony is bijna gecrepeerd.” Pas na smeekbedes van zijn baasje werd hij door grondpersoneel in de schaduw gezet.