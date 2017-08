Geen eieren in Tweede Kamer

In het hele land is verwarring ontstaan over het eten van eieren na de chaotische communicatie van de NVWA. De voedselwaakhond adviseert consumenten om eieren met bepaalde codes links te laten liggen vanwege aanwezigheid van het anti-luizengif fipronil.

Tegelijkertijd zaaide NVWA-baas Van Zoeren onduidelijkheid door te stellen dat we voorlopig maar even beter helemaal geen eieren kunnen eten. Later nuanceerde de NVWA dat weer. Tegelijkertijd is de lijst van alle ‘gifeieren’ nog niet compleet.

In het parlementsgebouw in Den Haag zijn overigens weinig politici aanwezig. De meeste Kamerleden zijn op vakantie. Ook op andere plekken in het land is men terughoudend met het serveren van eieren. Zo heeft het Amsterdamse VU medisch centrum besloten om alle eiergerechten in de ban te doen.