De NVWA benadrukt dat bij het merendeel van de 147 bedrijven slechts een kleine hoeveelheid van de stof is gevonden. Die bedrijven blijven dicht totdat de fipronil helemaal uit de eieren is verdwenen. Tot nu toe waren er 28 bedrijven bekend met fipronil in eieren.

Volgens de voedselwaakhond liggen er inmiddels geen besmette eieren meer in de supermarkten.