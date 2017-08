Supers beloven: alleen nog schoon ei in schap

,,Het is een flinke klus, want we moeten nog miljoenen eieren van de schappen halen. Dat gebeurt vanavond nog'', aldus Roorda.

De supermarkten balen ervan dat het zo lang heeft geduurd. ,,Tijdens het crisisoverleg hebben we gisteren ook maximale snelheid geëist, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid is voor de consument. Ik ben blij dat we die duidelijkheid vandaag hebben gekregen'', zegt Roorda.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf donderdag een lijst vrij met testresultaten, waaruit blijkt dat eieren van 138 bedrijven van de insecticide bevatten. Supermarkten kunnen aan de hand van die lijst bepalen welke eieren uit de schappen moeten. Eerder deze week kreeg het CBL al een lijst met zo'n veertig codes van pluimveebedrijven waar aantoonbaar fipronil is gebruikt. Die eieren zijn al teruggehaald. In totaal legde de NVWA 180 pluimveebedrijven stil, ongeveer 20 procent van het totale aantal.

Een woordvoerder van de NVWA benadrukte donderdagavond dat de branche zelf verantwoordelijk is voor het terughalen van de besmette eieren. ,,Als toezichthouder houden wij dat uiteraard in de gaten.''