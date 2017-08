Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Man (59) uit Trier verdronken bij Cadzand

11 min geleden

Cadzand - Een 57-jarige man uit Trier is (Duitsland) donderdagmiddag verdronken in Cadzand. Dat meldt de politie.Vermoedelijk raakte de man door de sterke stroming in moeilijkheden.