Kabinet betreurt verwarring over gifeieren

Ook betreuren staatssecretaris Van Dam (Landbouw) en minister Schippers (Volksgezondheid) de verwarring die is ontstaan over ‘gifeieren’ na de voorlichting van voedingswaakhond NVWA in het programma Nieuwsuur.

„Naar aanleiding van de toelichting door de NVWA in de uitzending van Nieuwsuur op dinsdagavond is er helaas onduidelijkheid ontstaan over de risico’s van het eten van eieren die fipronil bevatten.” Dat schrijven ze in een brief naar de Tweede Kamer. Momenteel worden de laatste eieren van de bedrijven waar fipronil boven de Europese norm is aangetroffen direct uit de schappen van de supermarkt gehaald.

Onderzoek

Volgens de bewindspersonen „zijn geen toelatingen voor biociden op basis van fipronil voor bloedluizenbestrijding in stallen”. Nadat alle maatregelen van de NVWA zijn doorgevoerd, zeggen ze dan ook ’grondig’ te onderzoeken „hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen”.

De verwarring rond de gifeieren zorgde ervoor dat consumenten in Nederland geen idee meer hadden waar ze aan toe waren. De voedselwaakhond had de afgelopen dagen de grootste moeite daar duidelijkheid in te scheppen, wat de organisatie op veel kritiek kwam te staan.

Kritiek

CDA-Kamerlid Jaco Geurt is niet tevreden over de brief van het kabinet. „Dit roept alleen maar meer vragen op. Ik ben woedend er wordt gesold met onze voedselveiligheid en de Nederlandse pluimveesector is de dupe.”

Ook vindt hij het curieus dat de Belgen al eerder van het gif leken te weten. „Op 19 juni is Nederland geïnformeerd en de eerste monsters zijn 1 maand later pas op 19 juli door de NVWA genomen? Kortom, zo'n twee maanden later wordt de consument pas geïnformeerd”, aldus Geurts. „Dit is ongehoord en onacceptabel. De onderste steen moet zo snel mogelijk boven.”