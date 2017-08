Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Schietpartij in Den Helder

52 min geleden

Den Helder - Bij een schietpartij op de Bloemstraat in Den Helder is donderdagavond een man gewond geraakt. Dat meldt de politie, die een klopjacht is geopend op de gevluchte schutter.