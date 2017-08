’Nederlander staat op lijst IS-terroristen’

De namenlijst is opgesteld op basis van informatie die is gevonden in de buurt van Mosul. Interpol heeft de lijst verspreid met als doel om meer informatie te krijgen over de terroristen.

De meeste getrainde zelfmoordterroristen komen uit Irak, Noord-Afrika of de Golfstaten, maar er zijn ook zes Europeanen bij. Volgens Die Welt komen die uit Duitsland, Frankrijk, België en ook Nederland. Het gaat om mannen die bereid zijn ’martelaar’ te worden en die zijn opgeleid in het het omgaan met explosieven, met als doel veel slachtoffers te maken.

Onzeker is of er potentiële aanslagplegers het gebied hebben kunnen verlaten.

De AIVD waarschuwt al langer voor jihadisten die terugkeren nu het kalifaat in elkaar stort.