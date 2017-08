Spoorsector woest om giftreinen in Betuwe

Dijksma heeft een ’routeringsbesluit’ voor advies bij de partijen gelegd. Ze wil vervoerders verleiden, maar dreigt ook een einde te maken aan de vrije keuze voor rijden met gevaarlijke stoffen door Brabant en Twente te rijden, ook al is dat goedkoper en sneller.

Voordeel van de speciale Betuweroute is dat woonkernen in Brabant, Gelderland en Overijssel worden ontzien.Die regio’s klagen al jaren steen en been over het voorbij denderen van ’tikkende tijdbommen’, zoals de giftreinen worden genoemd.

Dijksma heeft zich met haar voornemen volgens critici wel in een spagaat gebracht.