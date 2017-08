Organisator Eric van Oosterbaan is opgelucht over het vonnis: ,,Met alle aanpassingen die we al hebben doorgevoerd, geloof ik dat dit het meest ecologisch verantwoorde festival van ons land is.”

Over de slepende kwestie liggen intussen zo’n 28 onderzoeksrapporten. De natuurbeschermers zijn nog in een bodemprocedure verwikkeld. Van Oosterbaan: ,,Maar we gaan desnoods geluid en licht verder aanpassen. Dan zou het evenement probleemloos op deze locatie kunnen moeten worden gehouden.”