Minister Edith Schippers (links), premier Mark Rutte (rechts) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) komen de Oranjeleeuwinnen zondag aanmoedigen in Enschede.

Premier Rutte en minister bij finale EK-vrouwen

37 min geleden

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is aanwezig bij de finale van het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen zondag in Enschede, waar Nederland het opneemt tegen Denemarken. Ook minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn in het stadion.