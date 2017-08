Baby achtergelaten in auto, agent slaat ruit in

„De ouders waren nergens in de omgeving te zien”, zo legt de politie de actie uit. „Daarop hebben we het zekere voor het onzekere genomen en de autoruit ingeslagen. De baby is nagekeken door de ambulance”, schrijft de politie bij een foto van het jochie in de armen van de agente.

„Gelukkig mankeerde de baby niets. Later kwam er een ouder aanlopen.” Het ging volgens het AD om de moeder, die overigens niet te spreken is over de actie van de agenten. ,,Ik moest een cadeautje kopen voor iemand en net voor ik de auto parkeerde, viel mijn baby in slaap. Dus daarom heb ik die laten zitten. De auto stond in de schaduw van een aantal bomen. Moet kunnen, dacht ik.’’

Het was volgens de moeder niet heet in de auto.

Op sociale media zijn weinig mensen het met haar eens. „Wie laat zijn kind nu achter?”, is een veel gestelde vraag. „Je auto kan ook gestolen worden”, foetert een ander.

De Dortse moeder is vooral ’een beetje boos’. „De reparatie van deze ruit kost een hoop geld.”