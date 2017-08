Verzekeraars en VWS: zorgpremie nog niet vast

Topman Chris Oomen van DSW stelde vrijdagochtend op Radio 1 dat de zorgpremies toenemen onder druk van een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro aan inkomsten uit het zorgverzekeringsfonds.

Het ministerie van VWS liet vrijdag weten uit te zoeken waar het bedrag van 400 miljoen op is gebaseerd en benadrukt dat de premies pas eind november worden vastgesteld. Zorgverzekeraars Nederland is bekend met de tegenvaller in het zorgverzekeringsfonds, de branchevereniging spreekt van een verkeerde raming waardoor er dit jaar eenmalig 370 miljoen euro minder in het fonds blijkt te zitten dan eerder ingeschat. „Over het effect daarvan op de premies in 2018 is nog niets zinnigs te zeggen.”

De woordvoerder benadrukt dat de hoogte van de premies wordt bepaald door veel verschillende factoren.„Hoe de plussen en minnen onder de streep uitpakken, is op zijn vroegst pas in september duidelijk.”

Ook de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland noemen het spreken van een verhoging „voorbarig.”

Zorgverzekeraars krijgen een belangrijk deel van hun inkomsten via het zorgverzekeringsfonds van het Rijk. In die pot komen de zorgpremies die werknemers via hun werkgevers afdragen terecht. Het fonds verdeelt dit geld onder alle zorgverzekeraars in Nederland. De rest van de inkomsten van zorgverzekeraars komt uit de verplicht af te sluiten ziektekostenverzekeringen die alle Nederlanders ieder jaar moeten afsluiten.