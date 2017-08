Nederlandse vastgoedmagnaat gearresteerd op Capri

De in 1961 geboren man werd donderdag aan boord van het luxueuze, onder de vlag van de Kaaiman-eilanden varende jacht Unicorn aangetroffen. Hij maakte een tocht met zijn familie. Maar tegen hem loopt sinds juli op verzoek van België een Europees arrestatiebevel wegens omkoping en andere malversaties in de vastgoedsector. Hij is in afwachting van zijn uitlevering aan België overgebracht naar de Poggioreale-gevangenis in Napels, aldus Italiaanse media.

Het zou waarschijnlijk gaan om een in 1961 geboren Brabantse zakenman op wie de Belgische justitie al jaren jacht maakt, meldde vrijdag de website van het blad Quote, quotenet.nl. De Unicorn zou momenteel in bezit van deze zakenman zijn.