Drukte in aanloop naar 'zwarte zaterdag'

De grootste problemen treffen vakantiegangers in Duitsland, waar meer dan de helft van de Europese files staan. Het verkeer staat vrijdagmiddag bij de oosterburen over een lengte van 552 kilometer stil.

In Frankrijk is de Autoroute du Soleil (A7) goed voor 32 kilometer file. Bij de Zwitserse Gotthardtunnel is het in beide richtingen anderhalf tot twee uur wachten.

Toeristen

Toeristen uit Duitsland zorgen hier voor opstoppingen. De VID telt in Nederland vrijdagmiddag bijna 30 kilometer file direct te relateren aan de Duitse vakantie-uittocht. Vooral van en naar Texel, rond Alkmaar en op de A12 bij Arnhem zijn problemen ontstaan.

Eerder deze week waarschuwde de ANWB al voor drukte op snelwegen in Frankrijk, Duitsland en Italië aanstaande zaterdag door vakantieverkeer.