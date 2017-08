Dierenorganisaties verliezen zaak over kippen

De door het gifschandaal getroffen bedrijven mogen geen eieren verkopen, maar de kippen moeten wel eten. Het kan weken duren voordat de verboden stof helemaal uit een kip is. Daarom hebben diverse bedrijven besloten hun kippen te ruimen.

Volgens Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Stichting Dierennood, Rechten voor al wat leeft en Levende Have gebeurt dit „zonder enige noodzaak” en vinden de kippen om een „puur geldelijke reden” de dood.

Acuut gevaar

De rechter oordeelde echter dat er geen sprake is van een overtreding en dat het ruimen niet in strijd is met de wet. „Het staat pluimveehouders vrij om een beslissing over al dan niet ruimen te nemen”, betoogde de rechter.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter in landbouwzaken. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

De NVWA publiceerde donderdag een lijst met 138 bedrijven waar eieren met fipronil erin zijn aangetroffen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een acuut gevaar voor de volksgezondheid. Verschillende supermarkten hebben inmiddels eieren uit de schappen gehaald.