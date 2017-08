Van Dam denkt over hulp aan kippenboeren

Donderdag onderstreepte het ministerie nog dat er niet direct geld op de plank ligt, omdat in dit geval niet een dierziekte de boosdoener was. Maar Van Dam wees er vrijdag op dat „heel veel pluimveehouders getroffen zijn terwijl ze onschuldig zijn geweest.” „Het is voor hen een ongelooflijk harde klap. En ze hadden dit jaar ook al vogelgriep gehad.” Daarom overleggen het ministerie en de andere betrokkenen „wat wij ook vanuit het ministerie van EZ kunnen doen om die pluimveehouders en ook de hele sector te ondersteunen om dit te boven te komen.”

De pluimveehouders verwijten de NVWA dat die warrig opereerde en zo paniek zaaide. Het kabinet nam de dienst donderdag al in bescherming. Van Dam zei vrijdag dat de NVWA heeft gedaan wat van haar verwacht mocht worden.

Vogelgriepuitbraak

Brancheorganisatie LTO vergelijkt de schade voor pluimveehouders met de malaise door de vogelgriepuitbraak van 2003 en gevallen van extreme schade door noodweer. „Toen konden gedupeerde pluimveehouders rekenen op de overheid”, aldus voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij Eric Hubers. LTO oppert dat de overheid voor borgstelling of een lagere rente voor de sector zou kunnen zorgen.

„Geen enkel bedrijf mag omvallen door deze crisis”, vindt Hubers. „Daar zullen wij ons tot het uiterste voor inspannen.” De sector vreest echter een golf aan faillissementen als gevolg van de affaire. Het eerste faillissement zou inmiddels zijn aangevraagd.

De crisis kan ook werknemers in de pluimveesector hun baan gaan kosten, vreest vakbond CNV. „Hier dreigen mensen hun baan te verliezen op basis van berichten over gezondheidsrisico’s die op zijn minst onhelder waren”, stelt de bond. De crisis heeft niet alleen gevolgen voor de getroffen bedrijven zelf, maar bijvoorbeeld ook voor leveranciers van broedkippen, transporteurs en handelsbedrijven. De overheid „moet niet passief aan de kant blijven staan”, aldus de bond.