Vrachtwagen uitgebrand op A67, trucker vermist

Het gaat om een autotransporter die rond 20.15 uur in brand is gevlogen. Drie auto’s achterop de vrachtwagen en de cabine zijn verloren gegaan. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De brand was rond 21.00 uur onder controle.

Snelweg tijdelijk afgesloten

Vanwege de brand is de snelweg richting Venlo nog afgesloten. Richting Eindhoven was de A67 ook een tijdje dicht omdat brokstukken op de weg lagen. Toen die waren opgeruimd ging de weg weer open. Automobilisten werden tijdelijk omgeleid via de toe- en afrit.

Foto: Sem van Rijssel / MaRicMedia

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is volgens de brandweer geen aanrijding gebeurd.

We zijn brand meester bij de vrachtwagen brand op de #A67 afslag Liessel. Cabine en 3 personen auto's verloren gegaan— Brandweer BZO (@BrandweerBZO) 4 augustus 2017

Zowel op de linker als de rechter rijbaan zijn brandende brokstukken. Rijkswaterstaat zet de rijbanen af.— Brandweer BZO (@BrandweerBZO) 4 augustus 2017

De #A67 Eindhoven ->> Venlo is dicht bij Liessel vanwege een autotransporter die in brand staat. Je wordt via de af- en toerit geleid. pic.twitter.com/rGPYRiPrsf— VID (@vid) 4 augustus 2017