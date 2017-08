Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Nooit problemen gehad met luizenbestrijders’

0 uur geleden

DEN HAAG - De pluimveesector heeft naar eigen zeggen nooit eerder problemen gehad met bloedluisbestrijders en had ook geen enkele aanwijzing over malafide praktijken. Daarom werd er ook door het keurmerk IKB Ei niet naar gekeken, legde een woordvoerder van de overkoepelende organisatie Avined vrijdag uit. Hij verwacht dat hier vanwege het fipronil-schandaal snel verandering in zal komen.