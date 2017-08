Het echtpaar uit Haaksbergen mag het land echter niet verlaten. De twee moeten zich voorlopig elke week melden bij de politie vanwege het onderzoek naar de vermissing van hun vriend en plaatsgenoot Joey Hoffmann. Ook krijgen zij hun witte Mercedesbusje voorlopig nog niet terug, omdat de recherche dat verder wil onderzoeken.

Zoektocht met speurhonden

De politie gaat zaterdag in de heuvels van het plaatsje Narlikuyu met onder meer Nederlandse speurhonden verder zoeken naar sporen van de vermiste Joey. Dit is de plek waar de Tukker op 9 juli verdween, na daar samen met Bjorn en Derya te hebben gekampeerd. Bjorn heeft aangegeven dat hij bij de politiezoektocht aanwezig zal zijn om waar nodig te helpen.

Volgens de politie is inmiddels duidelijk geworden dat het gezelschap voorafgaand aan Joey’s verdwijning amfetamine, oftewel speed heeft gebruikt. Hoe de drie aan de drugs kwamen is niet bekend.

Bjorn moest in 2014 al eens voor de Almelose politierechter verschijnen omdat hij in het bezit was van wiet en speed.

Cruciale getuigen

Bjorn en zijn vrouw Derya werden de afgelopen twee dagen vastgehouden op het politiebureau, omdat ze cruciale getuigen zijn in de vermissingszaak. De openbaar aanklager heeft het stel vrijdag gehoord. Ook de Nederlandse politie was daarbij aanwezig.

Daarna is de zaak voorgelegd aan de rechter-commissaris, die rond 23.30 uur plaatselijke tijd besloot dat ze vrij zijn om te gaan.

Opgelucht

Het stel reageerde buiten voor het paleis van justitie in Silifke opgelucht. De twee rookten een sigaretje met hun hond Bella aan hun voeten. „Ja, we zijn absoluut opgelucht. Al moeten we nog een hoop afhandelen en ons wekelijks melden.”

Bjorn en Derya zijn nooit als verdachten aangemerkt, maar de Turkse politie maakte er geen geheim van hen niet helemaal te vertrouwen. Dat was reden genoeg om het echtpaar, dat in Turkije een nieuw huis wilde bouwen, bijna twee dagen vast te houden op het hoofdbureau van Silifke.

„Zij zijn de laatsten die Joey hebben gezien en daarom essentieel voor het onderzoek”, klonk het meermaals vanuit de politie. Maar de hoofdcommissaris gaf vrijdagmiddag al aan dat de kans klein was dat ze nog een nacht moesten blijven. „Er is te weinig reden om ze hier te houden.”

Bloedtest

Strafrechtadvocaat Ufuk Nural legde vrijdag uit dat de politie mensen maximaal zeven dagen kan vasthouden op het bureau, ook als ze geen verdachte zijn. „Volgens de Turkse wet mag dat. Ook kan daartoe worden besloten als het gevaar dreigt dat mensen Turkije verlaten, bewijs verduisteren of iemand iets aandoen.”

Bjorn en Derya moeten vrijdagavond nog wel naar het ziekenhuis voor een bloedtest en urinetest. Daarna mogen zij op het bureau hun spullen ophalen. Ook moeten zij zich wekelijks melden op het politiebureau. Daarom zullen ze de komende tijd verblijven op een adres in de buurt van Mersin.