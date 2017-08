premium

Bestelauto op de kop in sloot: bestuurder vlucht

Gisteren, 23:46

Kootstertille - Een bestelauto is vrijdagavond op de kop in een sloot in het Friese Kootstertille terechtgekomen. De bestuurder ging er na het ongeluk vandoor. Even later kon iemand worden aangehouden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de bestuurder.