Meer files op snelweg door vrachtverkeer

Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat (RWS). Als gevolg van deze stijging krijgen we te maken met meer files: in totaal 4 procent van de opstoppingen op onze snelwegen heeft te maken met incidenten door vrachtwagens. Dat levert weggebruikers per jaar gemiddeld een kleine twee uur oponthoud op.

„Mede door de bloei van onze economie neemt het personen- én goederenvervoer toe. Deze drukte zorgt ook weer voor een stijging van het aantal ongevallen, die dan ook een grote impact hebben”, zegt Gertske de Bruijn van RWS.

Economie

„Met name in de Randstad veroorzaakt dat vaker verkeersinfarcten met ernstige gevolgen voor de economie. De schade voor deze sector als gevolg van pech- en ongevallen bedraagt al snel een half miljard euro.”

„Vooral ongelukken en pechgevallen met vrachtwagens zijn nadelig voor de doorstroming”, zegt De Bruijn. „Het verkeer staat vaak urenlang stil achter gekantelde of omver gewaaide trucks, waardoor vaak meerdere rijstroken versperd worden. Maar ook te hoog beladen vrachtwagens voor tunnels zijn weggebruikers een doorn in het oog, want dat kost je ook snel een minuut of twintig.”