Martin Garrix pakt advocaten aan

Terwijl hij vrijwel continu op weg is naar optredens op Ibiza en in Las Vegas, vindt de jonge artiest Garrix ook nog tijd om zijn recht te halen.

Al ruim twee jaar probeert de dj het eigendom van zijn eerdere muziekproducties terug te krijgen van zijn voormalige manager en platenbaas Eelko van Kooten van platenlabel Spinnin’ Records. Volgens Garrix is hij op 16-jarige leeftijd misleid door Van Kooten, waardoor hij de rechten op zijn eigen werk moest afstaan.

Uitspraak

Komende week doet de rechtbank in Lelystad uitspraak in die zaak. Tijdens de juridische procedures zouden de advocaten Dirk Visser, Paul Kreijger en Allon Kijl van ex-manager Van Kooten de rechtbank op het verkeerde been hebben willen zetten, door geheimecorrespondentie tussen de processtukken te stoppen. De tuchtrechter acht de drie advocaten schuldig aan het overtreden van de advocatenwet, maar legt alleen Kreijger een waarschuwing op omdat hij de bewuste stukken zou hebben ingebracht.

Volgens Oktay Düzgün, advocaat van Garrix, legt zijn cliënt zich niet neer bij het vrijuit gaan van Visser en Kijl en is beroep aangetekend tegen de uitspraak.