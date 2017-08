Glutenvrij is ongezonder en duur

Glutenvrij eten wordt steeds normaler. In cafés wordt glutenvrij bier verkocht en restaurants bieden brood zonder gluten aan. Er zijn zelfs Facebook-groepen waar glutenvrije recepten worden uitgewisseld. ,,Al binnen een paar weken zonder gluten merkte ik verschil”, zegt Dana Riedema (33).

Riedema heeft geen glutenallergie, maar acht zichzelf wel intolerant voor gluten. Al heeft een arts dat niet bewezen. ,,Dat maakt mij niet uit. Ik heb nu een betere darmwerking, mooiere huid, veel meer energie en geen migraine of andere pijnen meer.”

Veel consumenten herkennen zich hierin en sporen de toestroom van glutenvrije producten aan. De Consumentenbond zag in die groeiende trend van glutenvrije producten aanleiding om onderzoek te doen naar de gevolgen van glutenvrij eten.

Volgens een woordvoerder kan iemand zeker baat hebben bij glutenvrij eten, maar de bond vindt het wel belangrijk dat die mensen zich ervan bewust zijn dat veel van deze producten ongezonder zijn dan de glutenvarianten. Ook zegt de bond fabrikanten ertoe te willen bewegen hun producten gezonder te maken.

,,We hebben daarom de ingrediëntenlijst van vijf glutenvrije A-merkproducten vergeleken”, zegt een woordvoerder van de bond. ,,Dit zijn merken die naast hun gewone assortiment ook glutenvrije producten aanbieden.”

Denk hierbij aan glutenvrij knäckebröd van Wasa waar zes keer zoveel verzadigd vet en twee keer zoveel zout in zit vergelen met de volkoren variant. De Koopmans glutenvrije pannenkoekenmix is twee keer zo zout als de 6-granen pannenkoekenmix en een stuk Peijnenburg glutenvrije ontbijtkoek bevat per 100 gram 30 kilocalorieën meer dan de ’gewone’ versie. En dan is het in sommige gevallen ook nog eens drie keer zo duur.

Overigens nam de Consumentenbond ook een lijst met glutenvrije producten in haar onderzoek op die wel gezond zijn en een goed alternatief bieden.

In een reactie op De Telegraaf zegt Diana van Halsteren: ,,Elk nuchter mens weet dat wanneer iets te vaak en als een must of trend wordt aangeboden je moet twijfelen. Veel van die gezondheidsgoeroes zijn er rijk van geworden.”

Het is wel een extra domper voor mensen die moeten leven met een glutenallergie. Die zijn blij met de grotere keuzevrijheid die ze tegenwoordig hebben, dankzij de rage. Zij zouden graag eens een knapperig broodje eten, maar dat kan niet, omdat er gluten in zitten.

,,Het alternatief is duur en waarschijnlijk lang niet zo lekker. Waarom eet je glutenvrije producten als je geen allergie hebt en alleen omdat je denkt dat het gezonder is?”, zegt Rob Veen (47).

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) beaamt dit en bracht onlangs in een rapport uit dat het simpelweg stoppen met gluten gevaren met zich meebrengt. ,,Als je volkoren graanproducten vermijdt, loop je het risico dat je niet genoeg belangrijke voedingsstoffen en mineralen binnenkrijgt. Als je ze wel eet, verklein je juist het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker”, aldus een woordvoerder.

Voedingsadvies is volgens de NVD maatwerk. ,,Een dieet pas je aan op bijvoorbeeld je ziektegeschiedenis, leeftijd en medicatie. Zomaar uit jezelf met bepaalde voedingsstoffen stoppen raden wij af.”