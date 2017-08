premium

Rita Verdonk staat voor haar huis waar net een vrachtauto is voorgereden van een koeriersbedrijf dat de spullen uit haar kantoor komt weghalen in opdracht van boze aandeelhouders.

Rita Verdonk uitgerangeerd

1 uur geleden Bart Mos

Nootdorp - Het is definitief over en uit met de rol van voormalig politica Rita Verdonk als sollicitanten-speurder. Vrijdag werden stoelen, tafels en de administratie van haar gestrande bedrijf weggehaald bij haar kantoor aan huis in Nootdorp, in opdracht van boze aandeelhouders.