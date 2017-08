Reiziger vreest extra drukte

De chaos wordt volgens reizigersvereniging Rover nog eens versterkt door proeven met spoorboekloos rijden. Van begin september tot december rijden elke woensdag op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven zes intercity’s per uur in plaats van vier.

Dat moet in de nieuwe dienstregeling 2018 dagelijks worden ingevoerd. Volgens NS is het noodzakelijk om de complexe logistiek in de praktijk te testen om tijdig verbeteringen aan te brengen.

Knipperlichtdienstregeling

„Het probleem is dat in de proefperiode op zes dagen de oude situatie geldt. Deze knipperlichtdienstregeling zal veel verwarring geven, niet alleen bij IC-reizigers, maar ook bij mensen op aansluitende ritten. Vertrektijden veranderen steeds, daardoor zullen veel reizigers de weg kwijtraken en vertraging oplopen. Met name stoptreinen worden in de NS-plannen het kind van de rekening. Daar verweren we ons fel tegen”, zegt Rover-voorzitter Arrien Kruyt.

Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer denkt dat er door de ’wispelturige oefeningen’ „onaangename en soms onveilige situaties en onbetrouwbare vertrektijden zullen ontstaan.”