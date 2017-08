Naar aanleiding van de vondst van een gestolen voertuig op het terrein waar het lab werd aangetroffen, werd een onderzoek gestart. Het gestolen voertuig is in beslag genomen. Ook een scooter welke op het terrein stond is door de politie in beslag genomen.

Team Landelijke FaciliteitOndersteuning Ontmantelen (LFO) van de politie heeft het lab ontmanteld en is tot vrijdagavond laat bezig geweest. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.