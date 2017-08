premium

Een stapel geld op een foto in een appje van Bjorn aan een goede vriend in Haaksbergen.

Bjorn had stapel bankbiljetten op zak

1 uur geleden Jan Colijn

Haaksbergen - Terwijl alles en iedereen eraan twijfelt of Bjorn Breukers en zijn echtgenote Derya wel over de financiële middelen beschikten om in Turkije een huis te kopen, blijken ze daar te hebben rondgelopen met een fors bedrag aan contanten. Bjorn schepte hierover op door een foto naar een goede vriend in Haaksbergen te appen.