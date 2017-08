Oranjevrouwen vergelijkbaar met Oranjemannen?

Nederland heeft vele generaties topvoetballers voortgebracht. Het Oranje van Johan Cruijff gaf de wereld in 1974 het totaalvoetbal. Aan de hand van Marco van Basten en Ruud Gullit wonnen ’we’ het EK van 1988. En in de WK-finale van 2010 was het slechts ’de teen van Casillas’ die de weg naar de wereldbeker versperde.

Historisch

Het hechte vrouwenteam rond sterspeelster Lieke Martens triomfeert dit EK in eigen land en zet het voetbal in Oranjeshirt weer op de kaart. Een zege in de finale tegen Denemarken zondag zou historisch zijn.

Toch vinden veel mannen de vergelijking mank gaan. „Als je de Oranjevrouwen tegenover het vijfde elftal van de amateurs zet, krijgen ze het nog lastig”, zegt middenvelder Arnold Mühren uit het legendarische mannenelftal van 1988.

