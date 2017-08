Raad eist schoon schip na Saadia

Dat zegt fractievoorzitter Van Dantzig van D66, de grootste partij in de hoofdstad. Van links tot rechts is er grote bezorgdheid in de raad na onthullingen van deze krant over de op verdenking van fraude geschorste Saadia A.-T. Zij was belast met onder meer het begeleiden van radicaliserende moslimjongeren, maar zou daarbij ernstige steken hebben laten vallen.

In een reportage blijkt vandaag dat Saadia vooral vrienden en kennissen inschakelde voor allerlei klussen. Haar netwerk is verweven met dat van haar beste vriendin, Fatima Elatik. Zo is Saadia na haar schorsing vervangen door Elatiks partner, Mounir Dadi, melden bronnen aan deze krant. Echte macht krijgt hij echter niet. VVD-raadslid Poot noemt het naar voren schuiven van Dadi „zeer onverstandig, gezien wat we nu weten”.

