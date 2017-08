In de woning aan het Noordveld vond de politie drie vuurwapens en verschillende soorten munitie. De man, die een wapenvergunning blijkt te hebben, zit vast.

Tegen 01.00 uur was de politie gewaarschuwd over het schieten. Agenten belden aan en riepen, maar het enige dat ze dachten te horen was het doorladen van een wapen. Daarop namen ze met getrokken pistolen een veilige positie in. Een onderhandelaar en arrestatieteam werd ingezet en rond 04.15 uur kon de man uiteindelijk worden opgepakt.