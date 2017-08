Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Veel wachtenden bij station Eindhoven

59 min geleden

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Bij het station van Eindhoven staan zaterdagochtend veel wachtenden voor de bussen die rijden omdat wegens werkzaamheden het treinverkeer rond de stad is verstoord. Vermoedelijk houdt de drukte verband met de Canal Parade die 's middag in Amsterdam is.