Geen spoor van Joey Hoffmann

Om kwart over zeven arriveerde het team bij de kampeerplaats waar Joey en zijn reisgenoten Bjorn en Derya Breukers overnachtten, voordat Joey vermist raakte. Vanaf daar zijn ze gezamenlijk naar beneden gelopen, omdat daar volgens de verklaring van Bjorn de wegen van Joey en zijn reisgenoten zijn gescheiden.

,,We gaan verschillende kanten de bergen in. Joey is erg belangrijk, zijn familie is belangrijk voor ons", vertelde de politiechef van Silifke voorafgaand aan de zoektocht. Een lokale gids was mee om te wijzen op grotten, gaten en dat soort zaken. Twee honden speurden naar Joey, agenten stuurden drones over het ruige, rotsachtige landschap om van bovenaf het onderzoek te ondersteunen.

Ook de locatie waar Bjorn naar eigen zeggen van een rots was gevallen, niet ver van een hotel bij Narlikuyu, is onderzocht. Bjorn zou na die val bewusteloos zijn geweest en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Opvallend genoeg was Bjorn in eerste instantie niet mee, terwijl hij gisteravond zei dat hij wel mee zou gaan. Volgens de politiechef sliep hij. Later was de 34-jarige plaatsgenoot van Joey wel op het ruige terrein, al zocht hij niet mee met de speurders. Ter plaatse kreeg hij opnieuw vragen van de Turkse en Nederlandse politie, die ook in Silifke is.

Bjorn is nu weer op het politiebureau in Silifke. Hij is vrij om te gaan en zal straks naar zijn verblijfplaats worden gebracht.

Vandaag wordt niet meer verder gezocht. Het team met honden en de speciale onderzoekers van reddingsdienst AFAD pakt zijn spullen in. ,,Maar het onderzoek gaat sowieso door", aldus een van de rechercheurs.