Agenten pakken zakkenrollers in Amsterdam

Deze week is Pride Amsterdam, met op zaterdag de botenparade. Ook dan is het politieteam actief.

Een 51-jarige zakkenroller had een door de politie geprepareerde smartphone weggepakt en werd direct aangehouden. De drie anderen spraken op een agressieve manier mensen aan en grepen naar de zakken of tassen van nietsvermoedende feestvierders, aldus de politie. Ook de 'knuffeltruc' werd toegepast. Ze werden gearresteerd toen ze een in burger geklede agent probeerden te beroven, die daarbij ook een klap kreeg.

De vier verdachten zijn 17, 19, 22 en 51 jaar en hebben de Jamaicaanse, Algerijnse en Marokkaanse nationaliteit.