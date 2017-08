Botenparade weer in volle gang

De bonte stoet van tachtig boten vaart dit jaar een andere route. De parade begon om 12.30 uur bij het Oosterdok, dat eerder het eindpunt was, en eindigt bij het Westerdok, het voormalige beginpunt. Het thema van Pride Amsterdam, die al vorige week is begonnen, is dit keer This is My Pride. Volgens de organisatie leidt dit thema bij de deelnemers tot zwaardere statements dan andere jaren.

Technische problemen

Al snel na de start van de parade leek het even mis te gaan. Door een technisch mankement viel allereerst de zelfmoordpreventieboot uit, die al snel weer verder kon varen. De boot van het in Amsterdam gevestigde Iraanse Zamaneh Media had minder geluk. De Iraniërs die een statement willen maken tegen de doodstraf die in het land geldt voor homoseksuelen, kunnen door een technisch mankement niet verder varen. Er wordt op Twitter opgeroepen de Iraniërs te verwelkomen op andere boten.

Inmiddels is ook minister Hennis-Plasschaert weer gespot op de Defensie-boot. Ze vaart al mee sinds 2013. Ook andere politici zijn op het water te bewonderen, dit jaar hebben verschillende politieke partijen - de VVD, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren - opnieuw een eigen boot.

Foto: Robby Hiel Foto: EPA

Op de Prinsengracht en op andere plekken in de binnenstad zijn zeer veel toeschouwers en feestgangers aanwezig.

Lees ook: Bekend Nederland vaart uit voor Pride 2017