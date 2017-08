’Hangjongeren harder aanpakken’

Ze deden dit zaterdag tijdens een bewonersbijeenkomst naar aanleiding van de vechtpartij donderdag in de Salviastraat waarbij de 65-jarige buurtbewoner Willem Evers om het leven kwam.

Het incident zorgde voor veel onrust in de buurt. Het onderzoek naar de dood van de man heeft nog geen aanhoudingen van mogelijke daders opgeleverd, maar buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat hangjongeren iets met de dood van Evers te maken hebben. Aanwezigen spraken op de Limburgse omroep L1 van een ,,emotionele bijeenkomst.”

’Onderzoek afwachten’

Loco-burgemeester Bert Dauven sprak van ,,een goede, maar zware bijeenkomst. Het is keihard aangekomen, bij ons allemaal. Het geeft natuurlijk onrust, maar het is nu echt zaak om samen te kijken hoe we verder gaan”, aldus Dauwen. Hij wilde nog geen concrete maatregelen noemen. ,,Niet totdat het onderzoek afgerond is,” zei hij zaterdag tegen L1.

Lees ook: ’Ze hebben hem met vier man naar de grond gewerkt’