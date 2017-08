Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter uit Amsterdam, rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend.

De traumahelikopter landde in duinen waarna de arts het ambulancepersoneel heeft bijgestaan. Na de eerste zorg is het slachtoffer met de traumahelikopter naar het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam vervoerd.