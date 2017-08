Hitte leidt niet tot problemen vakantiegangers

Jan Otto Landman is sinds 1998 werkzaam als huisarts in het warme zuiden van Spanje. Ook in zijn praktijk in Fuengirola en Torremolinos, die gericht is op Nederlandse vakantievierders en overwinteraars, loopt het niet storm. „Mensen liggen bij deze hitte de hele dag in het zwembad en doen rustig aan. Hier aan de kust valt het nog een beetje mee, maar vooral landinwaarts is het heet, vorige week was het daar 47 graden. Ik raad mensen aan deze gebieden te mijden”, zegt Landman.

Meer zorgen maakt de arts zich over de natuur. In Andalusië is dit jaar nog nauwelijks neerslag gevallen. „Het is hier al tijden code oranje. Als iemand een brandende sigaret uit z’n auto gooit, staat de boel hier in lichterlaaie. Laten we hopen dat dat niet gebeurt”, aldus Landman.