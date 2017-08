premium

Auto op de kop in sloot Haastrecht, inzittende(n) spoorloos

53 min geleden

HAASTRECHT - Een auto is zaterdagavond laat op de kop in een sloot beland langs de N228 in het Zuid-Hollandse Haastrecht. Bij aankomst van de hulpdiensten was er niemand meer aanwezig. De politie zoekt uit waar de bestuurder en eventuele andere inzittenden zijn gebleven.