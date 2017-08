Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Enschede klaar voor Leeuwinnen

1 uur geleden

Enschede - Kickoff zondagmiddag 17.00 uur: Nederland - Denemarken, de finale van het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. Plaats van handeling: de Grolsch Veste in Enschede, voor één keer de meest bekeken plek in ons land. Volg hier alle ontwikkelingen in de aanloop naar de historische finale.