In een pension voor alleenstaande dak- en thuislozen was ruzie ontstaan waarbij twee mannen met een mes werden gestoken. Een 59-jarige man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar.

De politie heeft een 56-jarige inwoner van Berlikum aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij. De verdachte was nog in het pand aan de Wiesterdyk toen de politie kwam en is meegenomen voor verhoor.